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"Л/ДНР" готовятся обменяться пленными с Украиной: названа дата

1.8т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" готовы провести с Украиной обмен пленными, который может состояться уже в конце сентября.

Об этом заявила "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова, призвав украинскую сторону "не политизировать" процесс обмена пленными.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения удерживаемых" — заявила она.

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Дарья Морозова

Дарья Морозова

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сеть попала информация об обмене пленными между Украиной и Россией. Однако, как выяснилось, в деле произошел резкий поворот из-за того, что процесс является глубоко засекреченным и не подлежит обсуждению.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Террористы украины согласились?
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