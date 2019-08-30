"Л/ДНР" готовятся обменяться пленными с Украиной: названа дата

Террористы "Л/ДНР" готовы провести с Украиной обмен пленными, который может состояться уже в конце сентября.

Об этом заявила "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова, призвав украинскую сторону "не политизировать" процесс обмена пленными.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения удерживаемых" — заявила она.

Дарья Морозова Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сеть попала информация об обмене пленными между Украиной и Россией. Однако, как выяснилось, в деле произошел резкий поворот из-за того, что процесс является глубоко засекреченным и не подлежит обсуждению.

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