"Л/ДНР" дерзко атаковали украинских военных на Донбассе: ВСУ выстояли

В среду, 27 марта, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

Позиции подразделений Объединенных сил обстреливали из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В результате обстрелов украинские подразделения не понесли потерь, однако, отвечая на действия противника, уничтожили одного и ранили двоих оккупантов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 54 ОМБр Вооруженных сил Украины и боевая группа К-2 уничтожили позицию российско-оккупационных войск в Луганской области.

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