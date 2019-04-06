"Л/ДНР" бросили снайперов против ВСУ и потерпели поражение: все детали боев

На Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов.

ТСН

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На обстрелы противника ОС давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз – из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

Также комплекс крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря, во время испытаний.

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