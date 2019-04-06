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"Л/ДНР" бросили снайперов против ВСУ и потерпели поражение: все детали боев

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На Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов.

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"Л/ДНР" бросили снайперов против ВСУ и потерпели поражение: все детали боев

ТСН

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На обстрелы противника ОС давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз – из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Л/ДНР" бросили снайперов против ВСУ и потерпели поражение: все детали боев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

Также комплекс крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря, во время испытаний.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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