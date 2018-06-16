МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Л/ДНР" безуспешно атаковали ВСУ на Донбассе: свежие подробности боев

3.5тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе 15 июня 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них девять раз применяли тяжелое вооружение. Однако, ни одна из атак не увенчалась успехом.

На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась, сообщает пресс-центр ООС.

На дебальцевском направления в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

Новости
Рывок пехоты. Зачем ВСУ взяли еще одну высоту под Марьинкой

На донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичного обострения ситуация приобретала на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединский. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Новости
"Хаотично убегают": в сети показали мощные удары ВСУ по боевикам на Донбассе

Во время боевых действий потерь среди наших войск нет. По данным разведки одного оккупанта уничтожили и один ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области бойцы 28-й ОМБр провели учения по перемещению сил и средств комбинированным способом с преодолением водных преград, по итогам которых некоторые бойцы получили награды.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги