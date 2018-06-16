"Л/ДНР" безуспешно атаковали ВСУ на Донбассе: свежие подробности боев

Террористы на Донбассе 15 июня 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них девять раз применяли тяжелое вооружение. Однако, ни одна из атак не увенчалась успехом.

На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась, сообщает пресс-центр ООС.

На дебальцевском направления в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичного обострения ситуация приобретала на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединский. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Во время боевых действий потерь среди наших войск нет. По данным разведки одного оккупанта уничтожили и один ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области бойцы 28-й ОМБр провели учения по перемещению сил и средств комбинированным способом с преодолением водных преград, по итогам которых некоторые бойцы получили награды.