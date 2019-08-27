"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: в ОС озвучили детали

Во вторник, 27 августа, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. "Л/ДНР" обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате атаки оккупантов один военнослужащий ВСУ получил ранение.

"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе Прямий

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Талаковки из направления Пикузева – из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного из направления Азова – из ручных противотанковых гранатометов;

около Павлополя из направления Украинского – из автоматических гранатометов;

вблизи Марьинки из направления Трудовского – из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Светлодарска из направления Лозовой – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 27 августа mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", – подчеркнули в штабе ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.

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