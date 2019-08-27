"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: в ОС озвучили детали

Во вторник, 27 августа, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. "Л/ДНР" обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате атаки оккупантов один военнослужащий ВСУ получил ранение.
"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе
Прямий
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Талаковки из направления Пикузева – из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Водяного из направления Азова – из ручных противотанковых гранатометов;
около Павлополя из направления Украинского – из автоматических гранатометов;
вблизи Марьинки из направления Трудовского – из подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Светлодарска из направления Лозовой – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе 27 августа
mediarnbo.org
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", – подчеркнули в штабе ОС.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.
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