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9 ноября • обновлено в 08:27
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"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

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На Донбассе во время боевых действий 8 ноября террористы обстреляли позиции ООС, что стало причиной гибели и ранения двух украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также во время обстрелов применили крупнокалиберные пулеметы", – сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела:

  • неподалеку от Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

  • около Лебединского – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • вблизи Гнутово – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 8 обстрелов:

  • около Орехового – из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Луганского – с автоматических гранатометов;

  • в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия;

  • около Железного – из крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды около Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

  • около Крымского – из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", – говорится в сообщении штаба.

Карта ООС на 8 ноября

Карта ООС на 8 ноября

http://mediarnbo.org/

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как один из первых главарей террористической группировки "ДНР", российский политтехнолог Александр Бородай похвалился в российских соцсетях фотоотчетом о своей поездке на Донбасс.

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Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Два терpoриста зажмурились - "Украина понесла потери". Вчера был один жмур, а заголовок: "Украина понесла ТЯЖЁЛЫЕ потери". ---- "Обоз", в чём дело? Тот вчерашний был особо дорог?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Интересно наблюдать за "неполживыми" СМИ. При порошенко,, чтобы не случилось - потерь нет, киборги бессмертны. Но как только порох потерял власть - начали валить пачками бессмертных... и возникает вопрос - когда вы врали? Или продолжаете?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус два карателя! Отлично! Воздух на Донбассе стал чище!!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Пигин Макс, Сто пудов)))))
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