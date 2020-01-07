"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: есть раненые

В понедельник, 6 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего два военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Два раза террористы открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток, 7 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

ВСУ накрыли минометным огнем на Донбассе 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОС заявили, что за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.

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