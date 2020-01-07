Главная Новости
7 января • обновлено в 07:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: есть раненые

291
Читать материал на украинском

В понедельник, 6 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего два военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Два раза террористы открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Новости
На Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ: подробности трагедии
Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток, 7 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

ВСУ накрыли минометным огнем на Донбассе

ВСУ накрыли минометным огнем на Донбассе

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОС заявили, что за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги