"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: есть убитые и раненые

Один террорист был уничтожен, еще двое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 29 октября. Ранение также получил один защитник Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Как стало известно, количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками не выросла, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберной.

"Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Всего за сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вооружение, запрещено Минскими договоренностям, противник при этом не применял.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения террористов на Донбассе.