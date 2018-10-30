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"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: есть убитые и раненые

13.5тЧитать материал на украинском

Один террорист был уничтожен, еще двое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 29 октября. Ранение также получил один защитник Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Как стало известно, количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками не выросла, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберной.

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"Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Всего за сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вооружение, запрещено Минскими договоренностям, противник при этом не применял.

"Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: есть убитые и раненые

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
ВСУ же все время наступают... на что-то. Так много наступили за это время, что должны бы уже до Сибири дойти.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В Министерстве обороны Украины разводят руками: не получается достичь сокращения количества суицидов в армии. По данным украинского военного ведомства, в январе 2018 года ровно половина (11 из 22) небоевых потерь ВСУ – это самоубийства. На линии разграничения в Донбассе, где служат «атошники» ВСУ – дезорганизация, пьянство, наркомания, постоянное выяснение отношений с помощью оружия. Если прибавить к этому враждебное отношение местных жителей, воспринимающих ВСУ как армию оккупантов, бесперспективность ведения боевых действий и сомнения в праведности этой войны, картина получается удручающая, накладывающая отпечаток на любую психику.
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Степан Графский
Степан Графский
Хохложопые, когда в Москве парад проведете?? Заждался я уже вас, освободителей. А то одни ваши попрошайки тут бегают в поисках работы)))
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