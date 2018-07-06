"Л/ДНР" атаковали Объединенные силы на Донбассе и понесли потери

За минувшие сутки террористы "Л/ДНР" потеряли одного боевика в ходе боев на Донбассе.

Кроме того, в четверг один украинский военный был ранен. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

"На луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское, враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен.

"Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь", - добавили военные.

"За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток враг потерял одного оккупанта", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР".