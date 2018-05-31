"Л/ДНР" атаковали Объединенные силы: что происходит на передовой

Террористы "Л/ДНР" в течение последних суток организовывали налеты обстрелы передовых опорных пунктов Объединенных сил.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, на Донбассе фиксируется резко возросшая активность разведывательно-диверсионных и рейдовых групп российских оккупационных войск.

"Отмечаются попытки инфильтрации их через передовую линию опорных пунктов ВСУ, попытки организации внезапных обстрелов и налётов на передовые опорные и наблюдательные пункты подразделений ОС, скрытое минирование и устройство засад непосредственно за "нулевой" линией и в тактическом тылу подразделений ВСУ", - отметил он.

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