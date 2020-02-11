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11 февраля • обновлено в 12:26
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"С оружием в руках": Лаврова подловили на загадочной угрозе Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, поздравляя коллег с профессиональным праздником, заявил, что российские дипломаты при необходимости могут защищать интересы своей страны с оружием в руках.

Фрагмент его спича показал в своем видеоблоге на YouTube-канале украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во все времена дипломаты с честью служили отчизне до конца, выполняли свой долг перед ней. В том числе, в случае необходимости, – с оружием в руках, как это было во Вторую мировую", – высказался глава МИД России.

По мнению Цимбалюка, такая риторика свидетельствует о том, что подобную практику "защиты" русских интересов страна-агрессор не намерена отказываться применять в Украине. Более того, она уже начала это делать после вторжения на Донбасс и в Крым.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

"В праздничном поздравлении Лаврова есть вот такая прекрасная фраза. И это важно, потому что, как вы помните, Украину в 2014 году называли "фашистским" и "нацистским" государством, с которым можно и нужно бороться с оружием в руках. И возникает вопрос, нужны ли нам российские дипломаты, да и тем более посол в этом качестве?" – задается вопросом журналист.

Кроме того, его обеспокоил тот факт, что Россия существенно нарастила свою агрессивную активность в политике по отношению к Беларуси, которая также направлена на уничтожение государственности этой страны.

"Судя по тому, как поработал Михаил Бабич в Беларуси, методы у них не сильно отличаются. Да, может быть, Республику Беларусь пока не бомбили, но, как вы видите, из нее сейчас лепят "плохую Украину". По тем же лекалам: у них "национализм", "ущемление" русского языка, сделаны шаги, чтобы Беларусь превратилась в "фашистское" государство, и вообще Россия дотирует Республику Беларусь, а белорусы должны россиянам", – с предостережением резюмировал Цимбалюк.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Лавров Роман Цимбалюк
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