"От Лиссабона до Джакарты": Лавров проговорился об оккупационных планах России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, сделал странную оговорку. Он отметил, что Россия должна стремиться к миру, помогая укреплению предсказуемости и стабильности на обширных пространствах "от Лиссабона до Джакарты".

На этот момент обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Лавров Интерфакс

"Вот видите – "миротворческий" аппетит приходит во время еды. Раньше говорили о том, что будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока. Но нет – Сергей Викторович решил это пространство расширить – от Лиссабона транзитом через Владивосток до Джакарты. И возникает в таких глобальных вопросах масса нюансов. Насколько я понимаю, главное в этом деле – чтобы русскоязычных не ущемляли. А главное – в Украине", – прокомментировал он намеки Лаврова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Лавров поддержал идею создания большой Европы от Атлантики до Урала.

Позднее подобный тезис озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, он назвал Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

Цимбалюк, в свою очередь, отметил, что европейским лидерам следует посмотреть на то, что произошло с Донбассом после российского вторжения, прежде чем поддерживать идею о "Европе от Лиссабона до Владивостока".

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