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4 сентября • обновлено в 10:20
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"От Лиссабона до Джакарты": Лавров проговорился об оккупационных планах России

4.3т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, сделал странную оговорку. Он отметил, что Россия должна стремиться к миру, помогая укреплению предсказуемости и стабильности на обширных пространствах "от Лиссабона до Джакарты".

На этот момент обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Интерфакс

"Вот видите – "миротворческий" аппетит приходит во время еды. Раньше говорили о том, что будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока. Но нет – Сергей Викторович решил это пространство расширить – от Лиссабона транзитом через Владивосток до Джакарты. И возникает в таких глобальных вопросах масса нюансов. Насколько я понимаю, главное в этом деле – чтобы русскоязычных не ущемляли. А главное – в Украине", – прокомментировал он намеки Лаврова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Лавров поддержал идею создания большой Европы от Атлантики до Урала.

Позднее подобный тезис озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, он назвал Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

Цимбалюк, в свою очередь, отметил, что европейским лидерам следует посмотреть на то, что произошло с Донбассом после российского вторжения, прежде чем поддерживать идею о "Европе от Лиссабона до Владивостока".

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Персоны
Сергей Лавров Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Изя Бродский
Изя Бродский
Ага. А надысь Пу во Францию ездил и в Финляндию. Не иначе, замыслил присоединение
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Ромка молодца. Зачот. Находясь в самом сердце Мордора да еще и с семьей этот борцун с режымом не зря ест хлеб производимый ахрессором. Ну кто бы еще заметил хитрые планы Кремля в этой оговорке? А Ромка заметил. И вовремя разоблачил преступный режым, раскрыв всему миру оккупационные планы России. СУГС, ёпста! Вместе пабедим.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Pavlov Dmiyty, это пять)
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