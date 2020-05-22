Лауреата премии "Гордость страны" в Харькове побил нацгвардеец: появилось фото нападающего

Человеком, который в Харькове жестоко избил лауреата премии "Гордость страны" Ивана Литвинова, оказался действующий военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Украины.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения НГУ. Об этом сообщает NewsRoom.

"Один из фигурантов видео действительно является военнослужащим по контракту воинской части 3017. Такие случаи порочат имидж НГУ", – признали в ведомстве.

Там также отметили, что по данному факту уже назначено служебное расследование. По его результатам будет дана оценка действиям военнослужащего, а также приняты соответствующие меры.

"Вплоть до увольнения со службы", – добавили в пресс-службе ВОТО НГУ.

При этом издание подчеркивает, что в социальных сетях распространяют информацию, якобы Ивана Литвинова избил военнослужащий Степан Мариняк.

Степан Мариняк newsroom.kh.ua

"На фоне скандала нацгвардеец был вынужден очистить свою страницу в Instagram, а также удалил часть фото в Facebook", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в сеть попало видео избиения молодого парня в Харькове. Пострадавшим оказался лауреат премии "Гордость страны", сирота Иван Литвинов.