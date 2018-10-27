''Умный ход Европы'': эксперт пояснил, как премия Сенцову ударит по Кремлю

Получение украинским политзаключенным в России Олегом Сенцовым статуса лауреата премии Сахарова поднимает его вопрос на всемирный уровень.

Об этом ObozTV рассказал эксперт-международник Руслан Осипенко. По его словам, с предоставлением этой премии получается, что Кремль фактически мучает защитника Украины.

"На самом деле никто же не спрашивает, почему появился такой титул и как его дали Сенцову? Человек защищает свою родину, потому что было вторжение, была оккупация. И фактически он находится в заложниках. И с предоставлением этой премии получается, что Кремль фактически мучает защитника Украины. То есть для него моральный ущерб будет кратно расти", - пояснил Осипенко.

Он заверил, что выдача премии Сенцову - это очень умный ход со стороны Европы, так как теперь цена ошибки для России возрастает многократно.

"Потому что есть ответственность судебная, а есть ответственность моральная. Весь мир понимает, что Кремль держит в заложниках лауреата этой премии. Об этом будут говорить, это будут поднимать на всех международных площадках", - подчеркнул международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов продолжил отказываться от пищи.

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