''Лайкал'' других женщин: украинка устроила кровавую расправу над парнем из-за соцсети

В Одессе женщина едва не убила своего сожителя, нанеся ему проникающее ножевое ранение брюшной полости, из-за лайков в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 31-летняя одесситка сначала попыталась ввести правоохранителей в заблуждение, придумав историю о нападении на нее и мужчину "уличных разбойников".

"Однако неопровержимые доказательства, обнаруженные в ходе следственно-розыскных действий, заставили признаться в содеянном", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что информация о госпитализации 33-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока с тяжелым ранением поступила в Портофранковское отделение полиции от медицинских работников.

В больнице сожительницу пострадавшего опросили. Женщина уверяла, что у дома на них напали неизвестные. При этом по месту их совместного проживания копы обнаружили вещественные доказательства, опровергающие данные показания — окровавленные пижамы и кухонный нож. Как подчеркнули в пресс-службе, это указывало на то, что преступление было совершено в квартире, а не на улице.

"Под давлением неопровержимых улик женщина призналась, что схватилась за нож, приревновав мужа к девушкам, фото которых он "лайкал" в одной из социальных сетей", — информируют правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Иллюстрация ukrinform.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах патрульные задержали женщину, которая в ходе семейной ссоры сломала пальцы 4-летнему сыну, избила мужа и пыталась покалечить свекровь.

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