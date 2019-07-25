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Спускаются с крыш и оставляют метки: в Украине оживились домушники

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Украинцы жалуются, что с наступлением лета оживились квартирные воры.

Они не гнушаются никакими методами: вскрывают замки, пластиковые окна, спускаются с альпинистским снаряжением с крыш, и даже среди ночи вывозят все из квартир под видом переезда.

А в последнее время воры стали действовать и через сайты по аренде недвижимости. Правоохранители говорят, что люди часто ведут себя беспечно, сами давая наводки на свободное жилье. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Забронировал жилье, а потом ограбил

Воры придумали новый способ, как поживиться на доверчивых гражданах. Для этого они используют разные сайты и платформы по сдаче жилья в аренду. Как рассказала OBOZREVATEL пострадавшая хозяйка квартиры в Днепропетровской области, свою недвижимость она предлагала через подобный сайт.

После посещения воров

После посещения воров

Событие

"Ее забронировал мужчина, который собирался приехать к нам на несколько недель. Он даже внес небольшую предоплату, и я просто ждала его в назначенный день. Но буквально накануне вечером он снял свою бронь, планы у него поменялись. А через пару дней, когда я пришла в квартиру проведать, потому что ждала новых желающих, дверь оказалась вскрытой, а внутри практически ничего не было", – жалуется женщина.

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Из квартиры воры вывезли бытовую технику, плазму, диван, кровать.

"Не забрали только встроенный шкаф и кухню, потому что они смонтированы. А так даже взяли холодильник и стиралку. Свинтили хорошую люстру, забрали комод, тумбочки, постельное белье. Короче все, что могли, унести", – расстраивается хозяйка.

Как считает женщина, мужчина забронировал жилье, а потом отказался специально. Таким образом, они были уверены, что в эту ночь никого в квартире не будет. А значит можно орудовать спокойно, никто из соседей даже не шелохнулся.

Воры вскрывают замки

Воры вскрывают замки

Корреспондент

Соседу сказали, что купили квартиру

Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крепа подтверждает подобные случаи.

"Только у нас воры предъявляли хозяевам украденный паспорт. Там они переклеивали свое фото. А люди же документ внимательно не проверяют, они переписали данные нового арендатора и отдали ключи. Те ночью заказывают бус и выносят из квартиры все – и кровати, и матрасы, и мебель", – пояснил OBOZREVATEL Крепа

В Тернопольской области только в этом году было три таких эпизода, в двух правоохранители воров задержали. В одном случае домушников увидел сосед, который поздно вернулся домой. Но те ему пояснили, что они купили квартиру и вот сейчас перевозят мебель. А в 2 часа ночи сосед же не станет беспокоить хозяев...

Воры-домушники

Воры-домушники

Событие

Отслеживают валютчиков и банковских сотрудников

Также в областных центрах начали орудовать группы воров-гастролеров.

"В основном это люди кавказской национальности. У них в городе есть подельник, который отслеживает квартиры валютчиков, банковских работников. Выясняет график работы людей, когда они уходят и возвращаются домой. И дает наводку. Воры налетают на квартиру, вскрывают замки. Причем у них есть современное оборудование даже для вскрытия самых надежных и дорогих замков. Берут там все и сразу переезжают в другой областной центр", – рассказал Сергей Крепа.

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По его словам, воры научились отслеживать и социальные сети. Украинцы любят похвастаться тем, что они отдыхают на море, где-нибудь в Египте, Турции или в странах Европы. Значит, у людей есть сбережения.

"В таких случаях воры чувствуют себя очень спокойно. Не просто грабят квартиру, они там еще и пьют алкоголь, закусывают тем, что есть в холодильнике, отдыхают. Хозяева же все равно не скоро вернутся. Берут одежду, бытовую технику, ценности", – говорит Крепа.

Деньги ищут везде

Деньги ищут везде

Событие

Действуют банды подростков

В Каменском в последнее время были случаи, когда воры спускались в квартиры с помощью специального альпинистского оборудования.

"Обычно так они добираются до 5 и 4 этажей", – уточняет в беседе с нами спикер полиции Каменского Днепропетровской области Елена Тимченко.

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Также в городе до недавнего действовала банда подростков, которая залезала в квартиры ночью, пока хозяева спят.

"Люди оставляли пластиковые окна на проветривании или даже открывали. Они разрезали москитную сетку и влезали, пока люди спят, обворовывали. Сейчас их задержали", – говорит Елена Тимченко.

Кладут печенье под коврик

Квартирные воры пользуются старыми методами отслеживания квартир. Они присматриваются к окнам, горит ли там свет по вечерам, и если нет, то утром примерно в 10 часов могут наведаться в это жилье.

Метка на почтовом ящике

Метка на почтовом ящике

ТСН

Также они оставляют маячки. Например, печенье под ковриком. Если хозяева приходили, то печенье будет растоптано. В двери квартиры могут быть вставлены какие-то рекламные флаеры. Это тоже знак: если на следующий день они так и торчат из дверей, то никого дома нет.

Квартирный вор проверяет двери

Квартирный вор проверяет двери

Скрин видео Gary .G

"Могут замазывать чем-то замочную скважину. Если вставляли ключи, то утром этой замазки не будет. Крепят спичку возле дверей, наклеивают стикеры или прозрачную изоленту", – уточняет Крепа.

Смотрите видео по теме:

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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