Спускаются с крыш и оставляют метки: в Украине оживились домушники

Украинцы жалуются, что с наступлением лета оживились квартирные воры.

Они не гнушаются никакими методами: вскрывают замки, пластиковые окна, спускаются с альпинистским снаряжением с крыш, и даже среди ночи вывозят все из квартир под видом переезда.

А в последнее время воры стали действовать и через сайты по аренде недвижимости. Правоохранители говорят, что люди часто ведут себя беспечно, сами давая наводки на свободное жилье. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Забронировал жилье, а потом ограбил

Воры придумали новый способ, как поживиться на доверчивых гражданах. Для этого они используют разные сайты и платформы по сдаче жилья в аренду. Как рассказала OBOZREVATEL пострадавшая хозяйка квартиры в Днепропетровской области, свою недвижимость она предлагала через подобный сайт.

После посещения воров Событие

"Ее забронировал мужчина, который собирался приехать к нам на несколько недель. Он даже внес небольшую предоплату, и я просто ждала его в назначенный день. Но буквально накануне вечером он снял свою бронь, планы у него поменялись. А через пару дней, когда я пришла в квартиру проведать, потому что ждала новых желающих, дверь оказалась вскрытой, а внутри практически ничего не было", – жалуется женщина.

Из квартиры воры вывезли бытовую технику, плазму, диван, кровать.

"Не забрали только встроенный шкаф и кухню, потому что они смонтированы. А так даже взяли холодильник и стиралку. Свинтили хорошую люстру, забрали комод, тумбочки, постельное белье. Короче все, что могли, унести", – расстраивается хозяйка.

Как считает женщина, мужчина забронировал жилье, а потом отказался специально. Таким образом, они были уверены, что в эту ночь никого в квартире не будет. А значит можно орудовать спокойно, никто из соседей даже не шелохнулся.

Воры вскрывают замки Корреспондент

Соседу сказали, что купили квартиру

Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крепа подтверждает подобные случаи.

"Только у нас воры предъявляли хозяевам украденный паспорт. Там они переклеивали свое фото. А люди же документ внимательно не проверяют, они переписали данные нового арендатора и отдали ключи. Те ночью заказывают бус и выносят из квартиры все – и кровати, и матрасы, и мебель", – пояснил OBOZREVATEL Крепа

В Тернопольской области только в этом году было три таких эпизода, в двух правоохранители воров задержали. В одном случае домушников увидел сосед, который поздно вернулся домой. Но те ему пояснили, что они купили квартиру и вот сейчас перевозят мебель. А в 2 часа ночи сосед же не станет беспокоить хозяев...

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Отслеживают валютчиков и банковских сотрудников

Также в областных центрах начали орудовать группы воров-гастролеров.

"В основном это люди кавказской национальности. У них в городе есть подельник, который отслеживает квартиры валютчиков, банковских работников. Выясняет график работы людей, когда они уходят и возвращаются домой. И дает наводку. Воры налетают на квартиру, вскрывают замки. Причем у них есть современное оборудование даже для вскрытия самых надежных и дорогих замков. Берут там все и сразу переезжают в другой областной центр", – рассказал Сергей Крепа.

По его словам, воры научились отслеживать и социальные сети. Украинцы любят похвастаться тем, что они отдыхают на море, где-нибудь в Египте, Турции или в странах Европы. Значит, у людей есть сбережения.

"В таких случаях воры чувствуют себя очень спокойно. Не просто грабят квартиру, они там еще и пьют алкоголь, закусывают тем, что есть в холодильнике, отдыхают. Хозяева же все равно не скоро вернутся. Берут одежду, бытовую технику, ценности", – говорит Крепа.

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Действуют банды подростков

В Каменском в последнее время были случаи, когда воры спускались в квартиры с помощью специального альпинистского оборудования.

"Обычно так они добираются до 5 и 4 этажей", – уточняет в беседе с нами спикер полиции Каменского Днепропетровской области Елена Тимченко.

Также в городе до недавнего действовала банда подростков, которая залезала в квартиры ночью, пока хозяева спят.

"Люди оставляли пластиковые окна на проветривании или даже открывали. Они разрезали москитную сетку и влезали, пока люди спят, обворовывали. Сейчас их задержали", – говорит Елена Тимченко.

Кладут печенье под коврик

Квартирные воры пользуются старыми методами отслеживания квартир. Они присматриваются к окнам, горит ли там свет по вечерам, и если нет, то утром примерно в 10 часов могут наведаться в это жилье.

Метка на почтовом ящике ТСН

Также они оставляют маячки. Например, печенье под ковриком. Если хозяева приходили, то печенье будет растоптано. В двери квартиры могут быть вставлены какие-то рекламные флаеры. Это тоже знак: если на следующий день они так и торчат из дверей, то никого дома нет.

Квартирный вор проверяет двери Скрин видео Gary .G

"Могут замазывать чем-то замочную скважину. Если вставляли ключи, то утром этой замазки не будет. Крепят спичку возле дверей, наклеивают стикеры или прозрачную изоленту", – уточняет Крепа.

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