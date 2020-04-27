Квартира за 10,3 млн: члена ВСП Украины заподозрили в коррупции

Тимур Григоренко Расследования 08:34, 27.04.2020 Обновлено: 10:22, 27.04.2020

Жена члена Высшего совета правосудия Виктора Матвийчука в 2019 году купила в Киеве недвижимости на 10,6 млн гривен.

При этом за последние шесть лет общий доход Матвийчука и его семьи составил 10,9 грн, сообщает Prosud в Facebook.

Так, жена госслужащего приобрела квартиру в центре Киева площадью около 200 кв.м и стоимостью 10,3 млн грн, паркоместо, гараж и нежилое помещение в площадью 5.8 кв.м.

Виктор Матвийчук
Судебно-юридическая газета

"Из этих 10,9 млн грн – более 4 млн это доход жены Матвийчука за продажу двух земельных участков в Херсонской области. При этом в прошлые годы задекларированная стоимость этих участков была менее 20 тысяч гривен. Интересно, как жена члена ВСП смогла продать участки, которые стоили менее 20 тысяч грн за более 4 млн грн?" – отмечено в сообщении.

Отмечается, что деньги на квартиру жена Матвийчука одолжила у ООО "Губинихский известковый завод", где же сама и работает. При этом 6,6 млн она уже вернула.

К тому же в 2018 году 20-летняя дочь Матвийчука приобрела квартиру в Одессе площадью 142 квадрата стоимостью более 5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

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