Квартира в Киеве выросла в два раза: скандального Кулика подловили на махинациях

Квартира скандального экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика в элитном жилом комплексе "Дипломат Холл" в Киеве за ноябрь увеличилась на 150 квадратных метров.

Об этом заявили журналисты проекта Вihus.info, которые провели соответствующее расследование. Как выяснилось, помещение, которое занимало 153, 2 кв. м, резко увеличилось в размерах до 303,2 квадратов.

По данным журналистов, Кулик — владелец двух квартир на 13 этаже в ЖК "Дипломат Холл" на Жилянской, 59 в Киеве. Обе приобрела в 2011 году его мать Светлана Кулик.

Кулика подловили на махинациях с квартирой в Киеве

Одну квартиру, площадь которой 249,3 квадратных метров, женщина подарила сыну в 2014 году после того, как его назначили военным прокурором сил АТО.

Вторая же (153,2 кв. м) до сих пор записана на женщину, но журналисты заверили, что на самом деле она проживает в Харькове, а обе квартиры использует семья Кулика.

Примечательно, что перед своим увольнением экс-прокурор указал в декларации площади квартир 249,3 и 153,2 кв. м. Он отметил, что данные актуальны на период с первого января 2019 до 25 ноября 2019 года.

Вihus.info

Но уже через четыре дня, 29 ноября 2019 года, квартира, которая была записана на мать прокурора, увеличилась с 153,2 кв. м. до 303,2 кв. м.

Вihus.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулика поймали на том, что он достроил собственный этаж в элитном жилом доме в Киеве.

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