Квартира Лещенко: НАБУ начало новую проверку

Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к сведениям о телефонных контакты народного депутата от БПП Сергея Лещенко, владелицы издание "Украинская правда" Елены Притулы и банкира Владислава Ендржиевського, совершенные в течение 1 августа-10 сентября 2016 года.

Как пишет "Главком" со ссылкой на постановление суда от 29 мая, данные мобильных операторов позволят антикоррупционном органа сопоставить местонахождение нардепа с местонахождением Притулы и Ендржиевського и их возможных встреч.

Во время досудебного расследования, которое было открыто 22 февраля 2018 года по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение"), детективы НАБУ допросили указанных лиц.

В частности, Лещенко пояснил, что для покупки столичной квартиры площадью 192 кв. м на ул. Ивана Франко в центре Киева стоимостью 7,55 млн грн, занял 3, 77 млн грн в Притулы и 2 млн грн - в Ендржиевського.

Этот факт также отражен в электронной декларации политика за 2016 год.

В свою очередь Алена Притула подтвердила, что заняла нардепу 3,77 млн и подчеркнула, что деньги передавала отдельными частями в течение августа-начале сентября 2016 года.

А Ендржиевский уверяет, что в августе 2016 году до него обратился Лещенко с просьбой одолжить определенную сумму средств, которой ему не хватает для покупки квартиры.

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В день осуществления платежа за покупку квартиры нардеп конкретизировал свою просьбу займа, отметив, что ему необходимо 2 млн грн. Эти средства Ендржиевский предоставил Лещенко в тот же день.

Согласно показов Ендржиевского, Лещенко вернул ему 2 млн грн через несколько дней после их получения в долг.

Также досудебное расследование выяснило, что платеж в размере 7,55 грн за покупку квартиры Сергей Лещенко сделал 1 сентября 2016.

Напомним, 19 сентября 2016 года НАБУ провело проверку источников финансирования покупки Лещенко квартиры в Киеве и установило, что он якобы имел финансовую возможность для такой покупки.

Как сообщал "Обозреватель", 15 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева закрыл "квартирное дело" против Лещенко, не найдя в нем состава преступления.