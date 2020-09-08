"Квартал 95" выступал в отеле турецкой фирмы, ремонтирующей дороги в Украине – расследователи

В отеле Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa группы турецкого застройщика Onur ("Онур"), который ремонтирует украинские дороги, ранее выступали комики "Квартала-95".

Как пишет "Стопкор", выступление произошло 2017-м, а в 2020 году студия планировала организовать там фестиваль "Весело".

Последний проходит с 2009 года на различных морских побережьях Греции и Турции. В прошлом году Владимир Зеленский с семьей посетил фестиваль уже в статусе президента.

Организаторы фестиваля: студия "Квартал 95" и туроператор CITA. Стопкор

В 2020 году в Турции должен был состояться 16-й по счету фестиваль. Стопкор

Первый в Турции резорт под брендом Hilton в туристическом центре Сарыгерме, где соединяются Средиземное и Эгейское моря, на территории 150 га в 2009 году построила местная компания Göçay по заказу родственной Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc.

5-звездочный отель. Стопкор

Люксовый отель входит в состав группы Onur – одного из лидеров турецкого рынка строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отель входит в состав группы Onur. Стопкор

Журналисты со ссылкой на Prozorro сообщили, что с 2017-го по апрель 2020-го местные представительства турецких компаний Onur и Göçay разыграли между собой дорожно-строительные подряды на сумму более 37 млрд грн.

В 2017 году количество выигранных ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" тендеров резко возросло, а с 2019 компания живет исключительно за счет госзакупок. Стопкор

Так, в феврале 2020-го именно фирма Göçay и украинское представительство Onur разыграли между собой тендер на строительство моста в Запорожье за ​​12 млрд грн.

По данным журналистов, компания "Брэкстон" с орбиты члена транспортного комитета, депутата ВР и экс-актера "Квартала" Юрия Корявченкова якобы занимается поставками щебня для "Онур Таахуут".

Расследователи заявили, что жена генерального координатора "Онур Групп" Эмре Караахметоглу, львовянка Елена Кравс якобы имеет тесные связи с окружением президента.

Жена турецкого топ-менеджера имеет долю в ООО "Небо Инвестмент", конечным бенефициаром которой является Четиндевиз Онур.

Ее мать – Надежда Кравс – в декабре 2019 года стала обладательницей 50% в ООО "Спец комплект поддерж", которое уже этого января получило от Службы автомобильных дорог в Ровенской почти 60 млн грн на эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодороги М-06 Киев – Чоп. Один из конкурентов обжаловал итоги тендера, но впоследствии жалоба была отозвана заявителем.

Отец Елены – Петр Кравс – является директором ООО "Агросетон", которая входит в группу влияния "Онур" в Украине, заявляется в материале. Их родственник Олег Фарион владеет долей "Онур Конструкцион Интернешнл".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора". Он добавил, что его не интересуют схемы с дорогами, а только быстрый результат.