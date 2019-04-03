"Куски тела выпали из отходов": стали известны детали жуткой смерти под Николаевом

В полиции рассказали подробности жуткой находки – человеческих останков на мусорном полигоне под Николаевом.

В сюжете ТСН сообщается, на мусорке обнаружили останки трупа, фрагменты тела буквально выпадали из свежей кучи отходов, которую привезли на грузовике ночью.

Человеческие останки обнаружили две женщины, которые занимались сортировкой мусора.

"Они разрывали там кучу, смотрели, что можно достать из нее, и обнаружили ноги. Руководству доложили, руководство вызвало полицию", – сообщила диспетчер полигона Лариса Маликова.

Уже после полиция нашла в куче мусора еще несколько фрагментов тела. Они установили, что расчлененный труп принадлежит недавно убитому человеку.

"Со слов медэксперта-специалиста, сутки, не более суток. Останки с большой вероятностью принадлежат женщине", – отметил заместитель начальника отделения национальной полиции Николаевского района Дмитрий Рябиков.

Полицейские нашли водителя, который привез мусор с трупом.

"Установлен водитель мусоровоза, который привез именно эту кучу, в которой были найдены останки. С центрального района", – добавил Рябиков.

Опросив местных жителей, правоохранители уже установили личность погибшей – это пожилая женщина, жительница Николаева. Полиция уже даже задержала подозреваемого в убийстве и сейчас выясняет, где искать остальные останки тела.

К поискам помимо кинологов с собаками привлекли бездомных, которые часто разбирают завалы мусора.

На мусорном полигоне нашли останки трупа

На мусорном полигоне нашли останки трупа

На мусорном полигоне нашли останки трупа

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Николаеве на городском мусорном полигоне обнаружили расчлененные части тела женщины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!