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Курятник: как выглядит следующая цель ВСУ на Донбассе

1.2тЧитать новость на украинском

Вооруженные Силы Украины показали одну из своих целей на Светлодарской дуге.

Фото вражеской позиции обнародовал в своем Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Facebook Юрия Мысягина

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Даже без "Джавелинов"! "Третья сила" взяла новые позиции на Донбассе

"Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждёт своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе разгромили позицию террористов. По целям был нанесен превентивный удар.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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