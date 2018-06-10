Курятник: как выглядит следующая цель ВСУ на Донбассе

Вооруженные Силы Украины показали одну из своих целей на Светлодарской дуге.
Фото вражеской позиции обнародовал в своем Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Facebook Юрия Мысягина
"Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждёт своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе разгромили позицию террористов. По целям был нанесен превентивный удар.
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