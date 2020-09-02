Курсант из Житомира перед смертью оставил записку девушке: новые детали трагедии

В Житомире рядом с телом застреленного 17-летнего курсанта военного института имени С. П. Королева, о смерти которого сообщили в учебном заведении, нашли предсмертную записку.

Она адресована девушке, которая якобы не ответила парню взаимностью. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Максим Хоровский только поступил на первый курс. Трагедия же случилась во время учений – на полигоне в палаточном городке курсанту выдали оружие для тренировок и после этого он исчез. А уже потом его тело с огнестрельным ранением нашли у хозяйственного здания.

За расследование ЧП дела взялась не только полиция, но и военная прокуратура. Из-за найденной возле парня предсмертной записки, в которой говорилось о неразделенной любви, следователи предварительно рассматривает версию о самоубийстве

"Он стоял в одном строю с курсантами, rкоторые готовились к выходу на огневой рубеж. Получили боеприпасы, как и надо, но потом он выскользнул. Происшествие случилось по независящим от прохождения военной службы причинам. Записка есть предсмертная, обращение к девушке, все вокруг безответной любви", – пояснил начальник Житомирского военного института им. С. П. Королева Александр Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире в первый же день нового учебного года, 1 сентября, погиб курсант Житомирского военного института имени Сергея Королева, который поступил в него только в этом году. К трагедии привело неосторожное обращение с оружием.