Под угрозой уникальные леса: The New York Times написала о скандальном проекте Коломойского в Карпатах

На территории горного массива Свидовец в украинских Карпатах (Закарпатская область) могут построить мега-курорт. Проект связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times. Как утверждает автор, журналист Эндрю Хиггинс, работа по продвижению идеи строительства горнолыжного туристического курорта активизировалась после возвращения Коломойского в Украину.

В частности, активисты обратили внимание на начало в регионе дорожных работ, которые чиновники называют частью регулярного ремонта.

Свидовец Gorgany

"Однако противники зашедшего в тупик проекта горнолыжного курорта в этом районе видят первые конкретные признаки того, что благодаря возрожденному влиянию Коломойского один из самых хрупких, нетронутых и труднодоступных районов Европы находится под угрозой", – сказано в тексте.

"Свидовец – это тест для нового президента Украины: является ли он независимым или находится под контролем Игоря Коломойского", – отметила в комментарии New York Times екоактивистка, основательница движения Free Svydovets Ирис Дель Соль.

Журналисты добавили, что руководитель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко, давний бизнес-партнер Коломойского, опроверг возможные связи бизнесмена со строительством на Свидовце. Он сказал, что это только "слухи" и "сказки".

Статья The New York Times Скриншот

Однако, Коломойский является одним из учредителей ООО "Скорзонера", по просьбе которой Раховская и Тячевская районные администрации разрабатывали детальные планы территории мега-курорта на Свидовце.

New York Times ссылается также на письмо от ООО "Скорзонера", адресованное районной администрации по разработке проекта и заверениями о намерениях реализовать "выдающийся туристический проект".

В статье говорится также о природной ценности Свидовца. В частности, кандидат биологических наук Богдан Проць заявил об уникальности территории и важности ее сохранения не только для Украины, но и для соседних государств, поскольку территория влияет на уровень воды и на ее качество в реке Тиса – притоке Дуная.

The New York Times

Кроме большого количества краснокнижных растений, вблизи территории, где планируется строительство, находятся буковые леса Карпат – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эколог, руководитель ОО "Экосфера" Оксана Станкевич-Волосянчук в разговоре с журналистами высказала мнение о том, что в идее застройки Свидовца – скрытые планы владельцев "Буковеля" получить контроль над водными запасами горного массива, поскольку курорт в Полянице уже имеет серьезные проблемы с водой.

Говорится, что местные жители выражают обеспокоенность отсутствием полной информации о возможном строительстве. В 2017 году был подан иск, сейчас дело по Свидовцу находится в Верховном Суде Украины.

Житель села Лопухово Валерий Павлюк, один из истцов, утверждает, что после публичного высказывания против строительства и начала судебного процесса, он почувствовал на себе "месть" со стороны власти.

Его бизнес якобы оказался под прицелом со стороны различных госструктур, в частности, экоинспекции. "Они просто хотели меня напугать", – сказал журналистам Павлюк.

В свою очередь председатель сельского совета Черной Тисы Иван Павлючка считает, что "если этого проекта не будет, то здесь не будет ничего: ни новых дорог, ни новых школ, ни рабочих мест ".

Ученый Богдан Проць добавил, что понимает заинтересованность сельского головы в экономических перспективах, но подчеркнул, что местным жителям "продают купюру".

"Для Коломойского это просто игрушка. Он не очень интересуется развитием горнолыжного курорта. Он просто хочет показать свое влияние", – предположил он.

Игорь Коломойский Delo.ua

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году представители организации Free Svydovets, Bruno Manser Fonds, Forum civique européen и Европейского кооператива Longo Maи обратились в украинское посольство в Швейцарии (г. Берн) и передали послу официальное обращение о защите Карпатских лесов из-за возможного строительства у горного хребта Свидовец.

Ранее активисты забили тревогу из-за того, что в Закарпатской области в Раховском районе хотят вырубить 14 тыс. га леса, чтобы построить туристический комплекс.

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