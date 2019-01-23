Курилы или Крым? Раскрыт важный нюанс в стратегии Путина

Вопрос территорий Курильских островов, скорее всего, решится после крымской проблемы, после того, как оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге "Крым.Реалии", отметив, что идея "окна возможностей" с возвращением островов – не российское, а японское изобретение, и появилось оно в 2014 году, после аннексии Крыма.

"Именно тогда в Токио стали обсуждать, не захочет ли Путин после этой аннексии и ухудшения отношений с Западом решить курильскую проблему и продемонстрировать свою конструктивность. Ведь если Путин считает Крым настолько "исконно русской" территорией, что может просто присоединить полуостров к России, не интересуясь мнением страны, в составе которой находится Крым, то почему бы ему тогда не возвратить Японии ее исконную территорию – Курильские острова? А взамен получить нового друга в Азии и инвестиции для развития хиреющего Дальнего Востока?" – отметил он.

Курильские острова

Однако, как подчеркнул Портников, эта логика "токийского Путина", а настоящий Путин думает совершенно иначе: если уж он решил поиграть в собирателя земель, то это исключает возможность "торговли территории".

"Крым не облегчил, а осложнил российско-японский диалог по Курилам. Потому что до его не признанного миром "присоединения" Россия была страной с общепризнанными границами, а вопрос Курил был почти единственной озвученной территориальной претензией, которая требовала переговоров и поиска компромисса. Крым все изменил: Россия пошла на открытое нарушение международного права, в ее Конституции упомянута оккупированная территория и в Москве решительно не хотят этого признавать. И любой намек на то, что Россия готова решать территориальные проблемы, будет намеком на Крым", – заявил он.

По словам Портникова, именно поэтому курильская проблема решится после крымской.

"После того, как Крым вернется в состав Украины, а Россия – в цивилизованный мир, ее руководству будет куда проще договориться с Токио. Тем более, тогда россиян действительно будут интересовать инвестиции в развитие Дальнего Востока, а не противостояние с Западом и захват чужих территорий", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января состоялись исторические переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам. Стороны обсудили перспективы заключения мирного договора.

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