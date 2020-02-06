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7 февраля • обновлено в 07:39
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Кураторы из России нагрянули к террористам на Донбасс: разведка рассекретила

4.4т
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На временно оккупированный Донбасс прибыла комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России. Она проверяет уровень боевой подготовки террористов "Л/ДНР".

Как стало известно Главному управлению разведки Украины, в состав комиссии входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), сообщается на сайте Минобороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские военные на Донбассе

Российские военные на Донбассе

etcetera.media

"Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями", – говорится в сводке украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее разведка установила, что российские террористы на Донбассе активизировали работу снайперов, а также стянули тяжелую бронетехнику и артиллерию к линии соприкосновения.

  • Кроме того, оккупанты еще с большей силой стали обстреливать позиции украинских защитников на Донбассе. Так, в период с 28 января по 5 февраля боевики осуществили 72 огневых налета.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
кураторы из штатов вещали со сцены,прямо во время пер.ев.ор.ота,и вафли раздавали.или снова амнезия?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Петрова Ольга, иди нах.й,дрючька сцаная,будеш писюрве малолетней рассказывать за мандалай и рыпалюцию гныдности.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Фантомаск Разбушевальцман, курыш дебыл что то хреновое , что ты нашкрябало существо
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Под фоткой подпись «Российские военные на Донбассе».На фото на заднем плане за забором виднеются горы.У меня опрос к ОБОЗУ .Как они называются :Донбасские,Донецкие,Лүганские или просто Украинские?По новм учебникам географии?
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, нельзя ж так глупо палиться...смените редахтора.... или у к р о пипл хавает?
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1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
На какой минуте видео доказательства?
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2
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Горелов Сергей, пшел на куй чечена существо , оно еще и слова знает ---доказательства, чмо немытое
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