Кураторы из России нагрянули к террористам на Донбасс: разведка рассекретила

На временно оккупированный Донбасс прибыла комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России. Она проверяет уровень боевой подготовки террористов "Л/ДНР".

Как стало известно Главному управлению разведки Украины, в состав комиссии входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), сообщается на сайте Минобороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские военные на Донбассе etcetera.media

"Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями", – говорится в сводке украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее разведка установила, что российские террористы на Донбассе активизировали работу снайперов, а также стянули тяжелую бронетехнику и артиллерию к линии соприкосновения.

Кроме того, оккупанты еще с большей силой стали обстреливать позиции украинских защитников на Донбассе. Так, в период с 28 января по 5 февраля боевики осуществили 72 огневых налета.

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