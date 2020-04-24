Сотрудник ФСБ Игорь Егоров, куратор арестованного по подозрению в госизмене и совершении теракта генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, является человеком с позывным "Эльбрус", фигурантом дела о сбитом на Донбассе рейсе MH17 в 2014 году.

Об этом заявляется в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. Отмечается, что полковник Егоров – старший офицер элитного подразделения спецназа ФСБ, известного как Департамент V, преемника элитного подразделения КГБ по подрывной деятельности и спецоперациям "Вымпел". У российского ФСБшника также есть псевдоним Игорь Семенов.

Игорь Егоров Bellingcat

По данным Bellingcat, в начале войны на Донбассе Егоров был одним из ключевых российских силовиков, направленных на восток Украины для координации военных действий.

Так, в телефонных перехватах, опубликованных Объединенной следственной группой (JIT) в связи с крушением MH17, упоминается куратор ФСБ, который в июле 2014 года базировался в Луганске и имел позывной "Эльбрус".

Он также упоминался в блогах боевиков как один из военных командиров РФ, выполнявших задания в Луганской области.

Кроме того, "Эльбрус" в 2014 году участвовал в операции по аннексии Крыма и получил медаль "За возвращение" украинского полуострова.

Также "Эльбрус" фигурировал в показаниях боевика, который захватил в плен экс-летчицу и нардепку Надежду Савченко. По словам террориста, он передал "Эльбрусу" вещи Савченко.

В Bellingcat пишут, что предположили, что "Эльбрусом" может быть полковник Егоров, в марте 2019 года. Их гипотеза получила подтверждение, когда в ноябре 2019 года JIT опубликовал телефонные разговоры боевиков.

В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли тот с недавно прибывшим командиром "Эльбрусом", которого он знал "с Крымских событий" как офицера "Вымпел-спецназа" ФСБ Игоря.

Он также описывает "Эльбруса" как имеющего особенность речи, подобная которой присутствует и может быть идентифицирована в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ.

Игорь Егоров с дочерью Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля СБУ задержала генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. По заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.