Купите со скидкой! В Украине появился новый вид "уличного" мошенничества

В Украине набирает оборотов мошенничество, во время которого людям продают якобы старинные и ценные монеты.

Злоумышленники прикидываются строителями, которые нашли клад на месте работы, и предлагают приобрести монеты по выгодной цене, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Сами они якобы не могут продать их, потому что завтра же летят работать в Польшу, поэтому готовы скинуть стоимость с $300 до $100.

Монеты Facebook dtp.kiev.ua

"И некоторые с радостью соглашаются. А на самом деле эти "монеты" – новодел с "Али Экспресс" за $1,5-2 за штуку", – пояснили принцип мошенничества в группе.

Сообщается также, что эта схема работает как минимум в двух городах, Киеве и Львове. Если злоумышленнику не удается продать по "скидке в $200" дешевый муляж, за ним на автомобиле приезжают сообщники и отвозят на поиски покупателя в другое место.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка и сообщают о блокировке карты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!