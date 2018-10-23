Купил завод: в Украине заподозрили нардепа в хищении $20 млн у госбанка

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении государственному банку Украины $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами одного из народных депутатов.

По данным пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нардеп организовал в конце 2013 года хищения, которое было осуществлено путем злоупотребления служебным положением и подделки документов под предлогом получения кредита.

"Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размер обеспечения для выдачи кредита был недостаточным, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн. грн. было передано в качестве обеспечения кредита", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в конце рабочего дня, фактически ночью, соответствующий договор был безотлагательно подписан. Полученный кредит был перечислен на счета в иностранных банках и использован для приобретения корпоративных прав.

"Указанные корпоративные права в дальнейшем распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером. Следует отметить, что кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн. грн", – сообщили в САП.

Уточняется, что 10 человек были задержаны, готовятся ходатайство о применении меры пресечения. Представление о разрешении на привлечение нардепа к уголовной ответственности будет направлено Генеральному прокурору Украины.

"Левый берег" со ссылкой на "Українські новини" сообщает, что речь идет о народном депутате от "Воли народа" Станиславе Березкине, которому принадлежал крупный холдинг "Креатив". Он продал предприятие в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2014 года Березкин вышел из фракции Партии регионов в Верховной Раде. Позже он стал членом группы "Відродження", однако 28 февраля 2018 стало известно, что политик покидает ее. В октябре 2018 года нардепа лишили права на вождение машины за пьяное вождение.