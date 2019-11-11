Купил бракованные бронежилеты за 176 млн грн: генерала ВСУ арестовали с рекордным залогом

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Решение вынес Печерский суд Киева, определив залог в размере 76 млн гривень.

Труба отметил, что осталось избрать меру пресечения еще для 4 военных, которым вместе с Марченко объявили подозрения. "Пока для 4, но их будет больше", – добавил он.

Дело бронежилетов для ВСУ: генерала Марченко арестовали mil.gov.ua

Напомним, по версии следствия, эти лица умышленно, по предварительному сговору, закупили тысячи бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украине. То, что они простреливаются, было доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора – 176 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

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