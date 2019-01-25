Кума Холодницкого погорела на взятке с поличным: подробности задержания

В пятницу, 25 января, во время получения взятки правоохранители задержали заместителя главы прокуратуры Фастова Киевской области Анну Кулинич.

Об этом сообщается на странице "ЄвроМайдан" в Facebook. Подчеркивается, что ее поймали с поличным.

"Вот так и живем. При получении очередной взятки задержана кума руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", — сказано в сообщении.

facebook.com/EuroMaydan

Как уточнили в пресс-службе СБУ, операцию провели их сотрудники вместе с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры.

Сотрудники спецслужбы узнали, что Кулинич "наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом".

ssu.gov.ua

"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере три тысячи долларов США и ежемесячно — десять тысяч гривен", — сказано в сообщении.

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Позднее генпрокурор Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По его словам, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

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