Кум Путина вылетел в Москву - СМИ

Около 10:00 пятницы, 30 августа, самолет лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука вылетел из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны").

Как сообщает ТСН, на борту кроме самого Медведчука находился его коллега нардеп Вадим Рабинович.

По данным журналистов самолет полетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Известно, что после обеда один из военных самолетов должен улететь в неизвестном направлении. Связано ли это, а также вылет украинских политиков с обменом - у СМИ пока нет информации.

Самолет Медведчука ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в аэропорту "Киев" сели три военных самолета.

Также была информация о том, что из Москвы в направлении Киева 30 августа вылетел частный борт Falcon 7x.

А информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что украинцы Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также другие узники Кремля – уже в Украине, в частности прибыли в 5 утра на военный аэродром.

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