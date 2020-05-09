Кулебе передумали вручать подозрение за громкое ДТП: в деле новый скандал
Национальная полиция до сих пор не сообщила о подозрении уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который 24 ноября прошлого года попал в ДТП в Киевской области.
Как сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гнап, все участники и обстоятельства ДТП установлены, но полиция уже полгода не может завершить расследование и сообщить о подозрении.
"Сначала собирались это сделать на прошлой неделе. Но потом передумали. В полиции Киевской области мне сказали, что следователем надо провести еще ряд экспертиз. А потому, подозрение Кулебе откладывается на неопределенный срок", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кулеба попал в ДТП вместе со своими сыновьями на перекрестке Чабаны-Гатное, который многие водители называют "проклятым". Там регулярно происходят аварии, которые нередко приводят к гибели.
На кадрах было заснято столкновение микроавтобуса и Toyota. Легковой автомобиль, в котором находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.
OBOZREVATEL раскрыл новые факты о ДТП с Николаем Кулебой и его детьми на "кровавом перекрестке" под Киевом. Несмотря на то, что омбудсмен оказался пострадавшим в результате аварии, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.