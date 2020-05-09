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9 мая • обновлено в 11:35
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Кулебе передумали вручать подозрение за громкое ДТП: в деле новый скандал

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Национальная полиция до сих пор не сообщила о подозрении уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который 24 ноября прошлого года попал в ДТП в Киевской области.

Как сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гнап, все участники и обстоятельства ДТП установлены, но полиция уже полгода не может завершить расследование и сообщить о подозрении.

Николай Кулеба попал в ДТП 24 ноября 2019 года

Николай Кулеба попал в ДТП 24 ноября 2019 года

"Сначала собирались это сделать на прошлой неделе. Но потом передумали. В полиции Киевской области мне сказали, что следователем надо провести еще ряд экспертиз. А потому, подозрение Кулебе откладывается на неопределенный срок", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Теги
полиция расследование ДТП
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