Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Уже дома: Кулеба показал фото с потерпевшим водителем, которого прятали от журналистов

25.2т
Читать материал на украинском

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал фото из больницы с пострадавшим в ДТП водителем микроавтобуса, которого тщательно прятали от прессы.

Снимок и комментарий появились в четверг, 28 ноября, на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадре Кулеба прикован к больничной койке, другой же участник ДТП стоит рядом с ним без видимых повреждений.

Новости
Под угрозой головной мозг: стало известно о состоянии Кулебы после ДТП
Кулеба показал фото с потерпевшим водителем

Кулеба показал фото с потерпевшим водителем

Facebook Николая Кулебы

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают", – написал Кулеба.

"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" – добавил он.

Все подробности о резонансном ДТП читайте в нашем эксклюзиве.

Кулеба показал фото с потерпевшим водителем

Кулеба показал фото с потерпевшим водителем

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "ДТП с Кулебой" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
98
37
Смешно
7
Интересно
23
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
А цей Кулєба - він, взагалі, адекват? Ні, друзі, наступна гаряча фаза Майдану 100% не буде мирною.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колибаба Николай
Колибаба Николай
З*ебали показухой!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Та что ж такое. Кулеба, а ну нще раз на красный проедь...ты ж слуга тебе нужно
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги