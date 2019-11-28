Уже дома: Кулеба показал фото с потерпевшим водителем, которого прятали от журналистов

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал фото из больницы с пострадавшим в ДТП водителем микроавтобуса, которого тщательно прятали от прессы.
Снимок и комментарий появились в четверг, 28 ноября, на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадре Кулеба прикован к больничной койке, другой же участник ДТП стоит рядом с ним без видимых повреждений.
Кулеба показал фото с потерпевшим водителем
Facebook Николая Кулебы
"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают", – написал Кулеба.
"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" – добавил он.
Все подробности о резонансном ДТП читайте в нашем эксклюзиве.
Кулеба показал фото с потерпевшим водителем
Как сообщал OBOZREVATEL:
ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах заснято столкновение микроавтобуса и автомобиля Toyota. Легковой автомобиль, в котором находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.
В сети предположили, что авария случилась из-за невнимательности политика. Предварительно, он поехал на красный сигнал светофора.
Журналисты заявили о том, что водителя микроавтобуса в больнице охраняли от прессы люди с автоматами. Их так и не подпустили к потерпевшему.
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