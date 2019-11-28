Уже дома: Кулеба показал фото с потерпевшим водителем, которого прятали от журналистов

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал фото из больницы с пострадавшим в ДТП водителем микроавтобуса, которого тщательно прятали от прессы.

Снимок и комментарий появились в четверг, 28 ноября, на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадре Кулеба прикован к больничной койке, другой же участник ДТП стоит рядом с ним без видимых повреждений.

Кулеба показал фото с потерпевшим водителем Facebook Николая Кулебы

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают", – написал Кулеба.

"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" – добавил он.

Все подробности о резонансном ДТП читайте в нашем эксклюзиве.

Кулеба показал фото с потерпевшим водителем

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