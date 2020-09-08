Кулеба допустил ввод войск России в Беларусь из-за фейка Лаврова об Украине

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы присутствии в Беларуси "200 экстремистов из Украины" может стать поводом ввода войск РФ в соседнюю страну.

Такое мнение в интервью УНН озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что для этого Кремль может применить крымский сценарий.

"Как мне сказал один иностранный коллега, Путин обещает не вводить в Беларусь российские вооруженные силы, но не вводить "зеленых человечков" он не обещает. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что в России есть наработанный с 2014 года в Украине арсенал того, как действовать", – считает Кулеба.

"Безусловно, эти заявления о мифических 200 украинских "экстремистах" на территории Беларуси, в частности, могут быть использованы в качестве прикрытия для ввода туда своих бойцов, и обвинить при этом Украину. Здесь возможен ряд сценариев действий, и мы за ними всеми следим".

В то же время он заверил, что украинская сторона понимает логику этих действий, так как уже проходила через подобное.

Говоря о нынешних намерениях российского лидера Владимира Путина в отношениях с Александром Лукашенко, который был президентом Беларуси пять сроков подряд, Кулеба высказал мнение, что первый склоняет последнего к "сценарию Союзного государства".

"Под этим сценарием подразумевается поглощения по сути Беларуси Российской Федерацией, взятие этой страны под полный контроль при формальном сохранении независимости Беларуси. Сейчас Российская Федерация пытается воспользоваться случаем, чтобы довести этот процесс до логического финала. И мы видим, что именно это и разворачивается. Я думаю, что, по сути, та цена, которую выставляет Россия Беларуси, белорусской власти сегодня за поддержку в урегулировании внутриполитического кризиса, – это полная реализация сценария Союзного государства", – пояснил украинский министр.

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