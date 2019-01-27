''Кулаком в лицо'': сотрудник Рады напал на копов

Во Львовской области сотрудник аппарата Верховной Рады напал на полицейских.

Об этом в Facebook сообщила журналист Виктория Балицкая. По ее словам, инцидент произошел 27 января около 22:00 на кольцевой дороге между селами Рудное и Рясное.

Патрульные остановили автомобиль BMW X5, так как он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.

"По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции", - написала Балицкая.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские, ушибы он мог получить при задержании. На водителя составили протокол об админнарушении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Полтавщине копы напали на прохожего. Пьяные полицейские нанесли человеку телесные повреждения, отобрали у него деньги и материальные ценности.

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