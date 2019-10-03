Куда смотрит СБУ? На Закарпатье у главы села нашли гражданство другой страны. Фотофакт

На Закарпатье председатель села Мужиево Василий Фицай, помимо украинского, имеет также паспорт гражданина Венгрии.

Об этом пишет издание "ЗІДО", которое опубликовало копии документа сельского главы.

Отмечается, что Фицай уже будучи гражданином Венгрии пошел баллотироваться на председателя сельсовета.

"Тут и возникает логичный вопрос к Закарпатской СБУ: не видят правоохранители нарушения закона со стороны председателя Мужиевской сельского совета Василия Фицая при выполнении им функций сельского главы? И не один такой чиновник с иностранным паспортом в Закарпатье?" – пишет местное издание.

На сайте "Миротворец" также указаны данные о венгерском документе сельского главы. Указывается, что Фицай получил паспорт Венгрии серии BH 8010376.

Василий Фицай Украинские новости

Венгерский паспорт ЗІДО

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры украинского добровольческого центра "Миротворец" собрали информацию об украинских чиновниках из Закарпатской области, получивших венгерские паспорта.

Также появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

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