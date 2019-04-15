"Куда будешь бежать?!" Первый вице-спикер Рады показала СМС с угрозами из-за "победы Зеленского"

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила о регулярных угрозах, которые поступают ей от неизвестных людей.

Недавно ей пришло сообщение, в котором говорилось о "победе на выборах кандидата Зеленского". Фото СМС нардеп опубликовала на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что подобные сообщения она получает как на мобильный телефон, так и на электронную почту.

"Ира, куда (в какую страну?) будешь бежать после победы Зеленского? Осталось семь дней", – говорилось в СМС.

Парламентарий заявила, что не боится угроз и не жалуется на них в Министерство внутренних дел. Также она сообщила, что ранее ее пытались запугивать во времена экс-президента Украины Виктора Януковича и в ходе ее поездок в зону ООС.

Facebook Ирина Геращенко

"Никому не позволю себя шантажировать за мои политические взгляды и позицию", – подчеркнула политик.

Как писал OBOZREVATEL, Ирина Геращенко и ее коллега, Алексей Гончаренко, настояли на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95". Ее основателем является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Претензии у них вызвали сцены из сериала, где исполнитель главной роли — Зеленский — расстреливает парламент. Также они заявили, что возмущены сценой похорон президента.

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