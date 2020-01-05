Кучер вернул Харьковской области имущество Курченко – СМИ

Помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в поселке Высоком передали в собственность региона, сообщает "Гордон".

Все объекты конфисковали у олигарха Сергея Курченко, который бежал из Украины в 2014 году. Завершить длительный юридический процесс смогли только после смены руководства Харьковской ОГА. Всего за месяц помещения и землю зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлист" в Высоком", – рассказала руководительница Управление по делам молодежи и спорта ОГА Юлия Подлозковая.

Имущественные комплексы, конфискованные у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавали в сфере управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018.

Но за год имущество в областную собственность так и не приняли – чиновники затягивали процесс, а деньги за аренду помещений продолжал получать Курченко. Сдвинулся вопрос только через 1,5 года, когда в области сменили руководство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский райсуд Киева удовлетворил требование ГПУ и отдал в управление агентства АРМА имущество и права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), которая принадлежала Сергею Курченко.

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