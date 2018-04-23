Куча денег в холодильнике: в деле налоговика-"взяточника" из Днепра выяснились нюансы

Мать экс-начальника оперативного управления ГНИ в Октябрьском районе Днепра Евгения Койнаша одолжила $20 тыс. под залог квартиры перед тем, как суд оправдал сына.

Такой информацией располагают "Наші гроші". Так, 2 марта Октябрьский райсуд Днепра оправдал его по делу о взятке в размере 2 млн. 200 тыс. грн.

Вместе с ним по делу проходил первый замначальника Октябрьской ГНИ Эдуард Комков, которого суд тоже оправдал.

Комков и Койнаш требовали взятку от руководителей ООО "Посейдон-Трейд" и ООО "Техинвест проект" за уклонения от уголовной ответственности по делу по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ООО "Втормет Днепр", поскольку Комков координировал деятельность подразделений налоговой милиции.

По данным следствия, схему придумал Комков, а воплощал Койнаш. Взятки требовал Комков в собственном кабинете в течение двух встреч у адвоката, представлявшего ООО "Посейдон- Трейд" и ООО "Техинвест проект". Последняя фирма упоминается в контексте структур металлоломного холдинга "КВН".

Во время обыска на ноутбуке и телефоне Комкова нашли материалы по упомянутым выше фирмам, а дома в холодильнике - незадекларированные $63 тыс.

В суде обвиняемые налоговики вину не признали. Большинство из 20 свидетелей тоже были работниками налоговой, и их показания сводились к "не слышал, не знаю, не могу".

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве суд отпустил экс-начальника налоговой инспекции Жовтневого района Николаевской области Вячеслава Турицу, которого задержали на взятке в 240 тыс. грн, после выплаты штрафа в 17 тыс. грн.