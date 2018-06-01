Кто знал об "убийстве" Бабченко: названы 7 фамилий

О том, что спецслужбы проводят спецоперацию по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, знали всего семь человек.

Об этом пишет УП со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В перечень избранных в частности вошли президент Петр Порошенко, глава СБУ Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Нацполиции Сергей Князев и, судя по молчанию в соцсетях, спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Также, судя по тому, что из чиновников только премьер Гройсман успел выразить сожаление по поводу "смерти Бабченко", его в известность изначально не ставили.

На последнем этапе операции, на стадии "убийство", к работе была привлечена полиция Киева и врачи "скорой помощи", которые вечером 29 мая работали на месте происшествия.

Впоследствии именно полиция распространяла пресс-релизы о "смерти Бабченко", проводила следственные действия на месте и публиковала "фоторобот убийцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.