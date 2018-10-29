Невероятно, но факт: права насильников детей защищаются лучше, чем права тех, кто нуждается в защите. Полтора (!) года борьбы за действительно революционный законопроект - и вот завершена работа над новой редакцией украинского аналога американского "закона Меган". Вот только уже в урезанном виде.

Сначала от идеи об абсолютно открытых для всех украинцев данных об осужденных педофилах пришли к тому, что доступ к реестру (помимо правоохранителей) будет у руководителей медицинских и образовательных учреждений. Теперь же стало известно, что они будут иметь право на информацию.

Расскажу подробнее о сложившейся ситуации.

В апреле 2017 года, в статье "Охота на детей" я рассказывала о ЧП в Донецкой области, которое продемонстрировало как неэффективность нынешней системы наказания насильников-педофилов в Украине, так и отсутствие действенных мер по предотвращению такого рода преступлений. В Мариуполе был задержан "любитель детей", эта судимость стала уже четвертой за совершение аналогичного преступления.

Тогда я привела пример США, где уже много лет работает так называемый закон Меган.

На сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов и на других других ресурсах любого человека (предполагаемого педофила) можно проверить по имени и фамилии. Откроется список всех лиц с таким именем - во всех штатах и населенных пунктах. Каждое лицо "сопровождается" ссылкой на полную информацию о преступлениях, физических данных, фотографиях и псевдонимах. Можно искать сексуальных преступников и просто по территориальному признаку - не зная имени и фамилии. Этой возможностью пользуются американские родители, например, при выборе места жительства (накануне переезда), чтобы узнать - есть ли по соседству вышедший на свободу преступник. Можно подписаться на уведомления по e-mail: если рядом поселится (или же будет работать и т.д.) сексуальный насильник - вас обязательно оповестят.

Отдаю должное: быстро отреагировал и пообещал инициировать законопроект теперь уже начальник криминальной полиции, первый замглавы НПУ генерал Аброськин, пообещали подключиться и народные депутаты.

Менее чем через два месяца, в конце июня 2017 года, в Раду внесли проект закона, который действительно можно было назвать революционным для Украины. Речь о кардинальном ужесточении наказания за преступления против малолетних, о химической кастрации и о создании Единого реестра педофилов.

Законопроект отзывали, дорабатывали, снова вносили изменения… И вот несколько дней назад работа вышла на финишную прямую.

"Подготовка этого законопроекта была сложным коллективным процессом, но наконец компромиссы достигнуты и можем двигаться с ним дальше - на заседание комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", - сообщила соавтор законопроекта, безмерно уважаемая мной Анна Маляр.

"На прошлой неделе парламентский комитет отклонил первую редакцию. Сегодня мы его доработали с учетом всех предложений Национальной полиции и Главного научно-экспертного управления Верховной Рады", - написал на своей странице в Facebook депутат Мустафа Найем.

По ссылке можно прочитать подробно о предложениях об ужесточении наказания и т.д. Я же остановлюсь на Едином реестре лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.

Что предлагает сегодня авторский коллектив законопроекта касательно реестра? (привожу цитаты Найема)

1. Создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних (уточню: малолетних - Прим.). Информация о (бывшем) преступнике будет вноситься в реестр на основании решения суда. Пользователями реестра являются руководители прокуратур, органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований.

2.Право на получение информации из реестра имеют руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, которые предоставляют медицинские, образовательные, социальные услуги малолетним.

Как видим, прямого доступа к реестру (например, оперативно проверить, нет ли в нем потенциального сотрудника) руководители детсадов, школ, больниц и т.д.иметь не будут. Только через запрос в Минюст, который будет держателем реестра.

Отмечу, что по моей информации, долгое время не могли достичь согласия в этом вопросе в МВД и в Раде. Да сейчас ломают копья - есть спорные вопросы в том числе и насчет необходимости ужесточения наказания (например, вместо 15-ти - двадцать лет лишения свободы).

Удивляет и то, что среди противников открытого реестра есть... правозащитники. На одном из комитетов во время рассмотрения законопроекта некоторые из них заявили, что для них права педофилов и права детей абсолютно равноценны. И что нельзя давать доступ к реестру руководителям "детских" учреждений, так как "они могут разболтать кому-то о том, что человек был осужден за развращение ребенка, а это помещает, например, баллотироваться в депутаты" (!)

Ранее, еще в январе 2018 года, против открытого реестра педофилов открыто выступил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров: "Я не приветствую эту идею совершенно. Никакой пользы она не принесет".

Даже обвинительный приговор суда, вступивший в силу, не может служить объективным критерием для внесения в реестр, считает Захаров. "Мы знаем множество ситуаций, когда людей объявляли педофилами, но они ими не были на самом деле", – сказал он.

Аргументация, конечно, "убойная". Однако важно понимать: именно огласка - самый большой страх педофила. Это помешает ему быть тренером, фотографом, репетитором, учителем и калечить детей.

Есть еще один важный вопрос - каким образом в реестр будут вноситься данные ранее осужденных насильников детей? По предварительной информации - по инициативе прокуратуры через суд.

Учитывая наши реалии, можно предположить, что:

а) это затянется надолго;

б) есть веские основания считать, что не все ранее осужденные преступники будут внесены в реестр, так как такая процедура является потенциальной "кормушкой".

В этом году в Украине жертвами стали уже более 600 детей. Пострадавшая психика, а то и сломанные судьбы. Зато права мерзавцев, получающих удовольствие от растления и насилия маленьких мальчиков и девочек, кто-то готов яростно защищать - кивая на "права человека" и действующее законодательство.

В Уголовном кодексе указано, что у наказания одна из целей - исправление. Однако люди, растлевающие и насилующие детей, не исправляются. И лишение свободы не приводит к исправлению, но "закрывает" доступ к детям. К слову, в новом законопроекте предусмотрено пожизненное лишение свободы за повторное совершение подобного преступления.

Специалисты утверждают, что если человек однажды совершил активное сексуальное насилие по отношению к ребенку, то будет и рецидив. Вопрос только в том, выявят его правоохранительные органы или нет. Но он будет.

Тем временем в соседней Польше с начала 2018 года заработал открытый реестр опасных сексуальных преступников.

“Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимности преступников. Закон имеет обязанность защищать ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен считаться с очень суровыми последствиями: не только многолетним приговором, но и потерей анонимности”, - заявил по этому поводу министр юстиции Польши Збигнев Зьобро.

Почему Польша смогла внести изменения в законодательство и запустить открытый реестр, а мы нет? КТО в Украине лоббирует интересы педофилов?

Это уже отдельный разговор.

P.S. В СМИ, среди обычных граждан принято называть всех насильников детей педофилами. В подавляющем большинстве используется этот обывательский термин - как синоним. Однако далеко не все насильники являются больными педофилией. И сейчас речь о том, что максимально жесткую ответственность должны нести не люди с психиатрическим диагнозом, а "здоровые" - хотя нам их трудно такими считать. Но это уже эмоции.

P.P.S. За важнейший законопроект сейчас борются народные депутаты Мустафа Найем и Олег Недава, а также юристы Анна Маляр и Лариса Гриценко. В ноябре должно состояться очередное заседание парламентского комитета, после чего законопроект должны в ближайшее время вынести на рассмотрение в Раду. Принять его в первом чтении, пусть даже и в таком "кастрированном" виде, жизненно необходимо. Для того, чтобы НАЧАТЬ спасать детей.

(Продолжение следует...)