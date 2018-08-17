"Кто заказал Гандзюк?" Во Львове жестоко ранили полицейского

Во Львове двое мужчин, которые разрисовывали баллончиком фасад дома, серьезно ранили ножом сотрудника полиции.

Инцидент произошел около четырех утра 17 августа на улице Ковжуна в Галицком районе города, передает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что во время патрулирования сотрудники полиции заметили двух человек, которые разрисовывали краской один из домов. Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались убежать, однако те их догнали. Во время задержания один из "художников" внезапно ударил капитана полиции ножом в грудь.

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После инцидента 33-летнего капитана полиции госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленники были задержаны, ими оказались двое 20-летних жителей Львова. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

В свою очередь журналистка Вика Балицкая на своей странице в Facebook уточнила, что "художники" наносили на стену дома текст в поддержку активистки Екатерины Гандзюк, которую ранее облил кислотой неизвестный.

"Двое юношей наносили баллонами на стены домов надписи через трафарет с текстом "кто заказал Катю Гандзюк?"... Думаю, нам впоследствии откроются какие-то интересные нюансы, ведь зачем бросаться с ножом, если ты только разрисовываешь стены и миссия твоя вроде благородная?" - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Гандзюк напали 31 июля у подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил ее кислотой, в результате чего активистка получила серьезные ожоги.

Предварительно полиция квалифицировала инцидент как "хулиганство", однако позже нападение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего". Позже экспертиза подтвердила, что Гандзюк облили серной кислотой, и квалификация преступления была изменена на покушение на убийство с особой жестокостью.

Гандзюк известна своей проукраинской позицией, а также критикой в адрес органов власти, в частности областного управления Нацполиции Херсонщины.