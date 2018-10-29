"Кто-то дал указание возбудить дело против Гриценко": МО заподозрили в манипуляциях

Министерство обороны Украины заподозрили в манипуляциях в аудиторском отчете о деятельности собственного государственного предприятия "Инвестжитло" за 2013 - 2015 годы, где пришли к выводу, что приказы экс-министра обороны Анатолия Гриценко могли привести к нанесению государству ущерб на общую сумму более 100 млн грн.

"В данном аудиторском документе чиновниками воплощена нетипичная практика указывать на конкретную фамилию. Фактически, имя Гриценко, который передал имущество "Инвестжитло" фигурирует несколько раз наряду с многомиллионными убытками, но никоим образом не указаны те директора государственного предприятия, которые и продали военное имущество. Это может свидетельствовать о том, что кто-то дал указание правоохранительным органам, чтобы уголовное производство открывали именно против Гриценко", - цитирует "Экономическая правда" председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского.

При этом Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона не увидела тех нарушений, о которых идет речь в указанном аудиторском отчете МО Украины.

"По результатам изучения военной прокуратурой внутреннего финансового аудита и аудита соответствия финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия Министерства обороны Украины "Инвестжитло" нарушений законодательства в том числе уголовно-наказуемых деяний не установлено", - говорится в ответе прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГПУ предоставила официальный ответ, в котором указано, что никакого подозрения в совершении Анатолием Гриценко уголовного преступления не было и нет.