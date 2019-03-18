Кто такой "тайный агент" Шевченко: в НАБУ прояснили роль

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что "тайный агент" Евгений Шевченко помогал следствию на добровольной основе.

В пресс-службе НАБУ отметили, что Шевченко участвовал в делах о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев-нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей.

В Бюро отметили, что в 2015-2017 годах бывший первый замначальника филиала "Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця", который был помощником нардепа - главы Комитета ВР по вопросам транспорта, совместно с ним организовал коррупционную схему.

"Помощник нардепа (в переписке отмечается как "Эдик"), искал пути, как "договориться" с НАБУ, когда факты злоупотреблений стали изучать детективы. В 2016 г. "Эдик" узнал, что его знакомый сотрудник СБУ (в переписке "Дима М") дружит с бизнесменом Андреем Рогозой (в переписке "RAN"), который поддерживает дружеские отношения с лицом, имеющим определенные "связи" с НАБУ (в переписке - "Женя Шевченко")", – говорится в сообщении.

После этого детективы НАБУ получили разрешения Апелляционного суда Киева на проведение негласных следственных действий, к участию в которых привлекли Шевченко на добровольной основе. Следственные действия продолжались с ноября 2016 по апрель 2017 года. За это время у Евгения было две встречи с "Эдиком", которые были задокументированы, а записи приобщены к материалам уголовного производства.

"Эдик" стремился к закрытию всех уголовных производств, где фигурирует "Корпорация "КРТ" (конечный бенефициар - народный депутат). "Цена вопроса" - 0,5-1 млн долларов за закрытие уголовных производств по "УЗ", 2-2,5 млн долларов за закрытие уголовных производств по факту хищения газа на двух ТЭЦ", – отметили в Бюро.

В НАБУ отметили, что сведения полученные на встречах Шевченко с "Эдиком" во время проведения санкционированных негласных следственных действий стала элементом доказательной базы для ряда уголовных производств НАБУ, материалы стали основой для подготовки представления о снятии депутатской неприкосновенности с главы Комитета ВР по вопросам транспорта. Сейчас САП устраняет недостатки в представленных для повторного направления в ГПУ.

Во время встреч Шевченко и "Эдика" установлено его отношение к ООО "Корпорации КРТ", ООО "Арго", ООО "Экспозиция", ООО "Еврооснова-СМ", которые были задействованы в преступных схемах, а также к одному из предприятий с признаками фиктивности - ООО "Лембуд", на которое выводилась часть средств, полученных преступным путем.

Евгений Шевченко Громадське

Кроме "Эдика" к уголовной ответственности в целом привлечены семь человек - руководство завода по производству стрелочной продукции, основателя-директора фиктивной компании-победителя торгов ООО "Арго", директора компании-посредника ООО "Корпорация КРТ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

Позже в сети опубликовали материалы, которые могут быть той самой скандальной перепиской фрагменты которой использовали журналисты, переданной в НАБУ.

В НАБУ прокомментировали обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании.

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