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Кто стоит за "убийством" Бабченко: версии украинцев

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Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Новость об "убийстве" известного оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко, вероятно, не оставила равнодушным ни одного украинца. Ведь постановка его гибели показалась людям продолжением череды загадочных смертей других служителей пера и тех, кто решил вырваться из захлопывающейся ловушки тоталитаризма, поглощающего современную Россию, — Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Бориса Немцова.

Безусловно, первая версия, которой объяснили покушение убийство Бабченко, — это месть политических "элит" его родной страны, которых он без какой либо цензуры подвергал острой критике и осуждению за развязывание войны в Украине. Однако "Обозреватель" решил узнать у своих читателей все возможные версии произошедшего, которые приходят им на ум.

Согласно итогам проведенного опроса, 75% респондентов все же убеждены, что за покушением на Бабченко однозначно стоит Россия, а мотивом является месть за критику Владимира Путина.

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12% опрошенных считают, что ответ на вопрос, что произошло на самом деле, должны дать следствие и суд.

Еще 10% участников опроса убеждены, что журналист перешел кому-то дорогу в Украине, а 1% назвал попытку устранить его результатом бытовых разборок.

Убийство Бабченко

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что покушение на Бабченко осуществил профессиональным киллером.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Темы
Покушение на Аркадия БабченкоОпросы Обозревателя
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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