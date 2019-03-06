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"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"

6.5тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли массовый переход террористок "Донецкой народной республики" на сторону Украины.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook опубликовал фото "ополченок" рядом с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

В руках у женщин одинаковые букеты, подаренные, видимо, "властями" псевдореспублики. "Квэст — кто следующая", — подписал снимок украинский офицер.

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"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

"Что это за курятник с петухом?" "Покажите их послужные списки и наградные листы", "Подумал, ва*а этому типу цветы будет дарить", "Следующая бородатенькая, которая по центру", — пишут в комментариях.

"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"
"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"
"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"
"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"
"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

  • В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

  • Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

  • Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

  • Позже в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР"

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Денис ПушилинАнатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"ДНРфотографии
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пушилина вот - вот разорвет ........ уже стоять трудно
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
конечно будут переходить и даже бежать за нашими мужчинами, ведь на даунбассе остались одни придурки.
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Штирлиц молодчага!! Так держать!! У ваты подгорает капитально))) Жги дальше))
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