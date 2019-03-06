"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"

В сети высмеяли массовый переход террористок "Донецкой народной республики" на сторону Украины.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook опубликовал фото "ополченок" рядом с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

В руках у женщин одинаковые букеты, подаренные, видимо, "властями" псевдореспублики. "Квэст — кто следующая", — подписал снимок украинский офицер.

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

"Что это за курятник с петухом?" "Покажите их послужные списки и наградные листы", "Подумал, ва*а этому типу цветы будет дарить", "Следующая бородатенькая, которая по центру", — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

Позже в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР"

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