"Мама, я утром вернусь!" Погибшие в Иране украинцы любили жизнь и до последнего мечтали о небе

Девять членов экипажа МАУ, молодые и красивые люди, 8 января в одно мгновение лишились жизни. Всего на борту находилось 176 человек. Все они погибли в авиакатастрофе в Иране.

О том, что их родные разбились, родственники узнали рано утром. Никто не мог им ничего объяснить, поэтому люди в отчаянии ехали в Киев, в аэропорт. В дальнем углу "Борисполя", возле стойки МАУ часами плакали разбитые горем люди.

О том, что известно о погибших членах экипажа, читайте в материале OBOZREVATEL.

О гибели самолета сообщила дочь из Америки

О смерти старшего стюарда злосчастого рейса "Тегеран-Киев" Игоря Маткова его папа и мама узнали от дочери, которая живет в Америке. "Она позвонила нам в 6 утра и спросила, куда полетел Игорь? Я сказала, что в Тегеран. Тогда она сказала, что там разбился украинский самолет МАУ. Мы стали звонить по телефонам, но никто ничего не говорил, и мы с Козельца приехали сюда", – плачет мама погибшего стюарда.

Игорь Матков

Работники аэропорта как могли успокаивали родителей. Но никакие слова не могли уменьшить боль мамы и папы. "Он улетел накануне, был вечерний рейс в Тегеран, а потом они должны были лететь назад. Еще рукой мне помахал, сказал, мама, я утром вернусь. У меня были плохие сны, я в сонник смотрела, там все плохо было", – рыдает мама.

Игорю было 34 года. Он закончил Киевский Национальный лингвистический университет, факультет восточных языков. Также учился в Кировоградской летной академии. "У него не было своей семьи, вся его семья это мы. Он был очень добрым, отзывчивым, со всеми умел ладить, никого в жизни не обидел. Он 10 лет уже в МАУ работал. За что такое горе!", – мама никак не могла успокоиться.

Игорь Матков

Была бухгалтером, стала стюардессой

Стюардесса Валерия Овчарук ранее работала бухгалтером в компании rabota.ua. "Она работала у нас в бухгалтерии какое-то время. А потом ушла работать по призванию, в авиацию. Думаю, она мечтала об этом давно. Бухгалтером ведь обычно становятся по совету родителей, а стюардессами по своему желанию", – рассказала бывшая коллега.

Валерия Овчарук

Валерия Овчарук

Судя по фото на страничке Валерии, у нее был друг, тоже пилот. Он летает на маленьких коммерческих самолетах. Валерия часто летала вместе с ним. Перед новым годом девушка побывала в Таиланде, она публиковала фото оттуда.

Его ожидала успешная жизнь

Денис Лыхно два года назад окончил Национальный авиационный университет. Он мечтал летать и был счастлив. Незадолго до гибели Денис вместе со своей девушкой побывал в Таиланде, он написал, что это было невероятное путешествие.

Денис Лыхно

Денис Лыхно

"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – написал его товарищ в Телеграм-канале НАУ.

Денис с девушкой

Любила небо и гордилась работой

24-летняя стюардеса Мария Микитюк указала в соцсетях, что побывала уже в 23 странах. "Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", – пишет Nauchan news.

Мария Микитюк

Мария Микитюк

Перед Новым годом она делилась снимками из ОАЭ, а за неделю до этого – с пляжа на Бали.

Пилоту Владимиру Гапоненко 20 декабря исполнилось 50 лет. У него остались супруга и две маленькие дочки. Судя по соцсетям, новогодние праздники Владимир отмечал дома. Последний пост в Facebook был опубликован 3 января.

Владимир Гапоненко с супругой

Владимир Гапоненко с детьми

"Во всем мире на детские праздники делают скидки, а в Терминале наоборот для деток делают двойной тариф. Жлобы!!!", – возмутился Владимир.

В интервью одному из телеканалов супруга Владимира Екатерина рассказала, что о трагедии узнала из СМИ. И добавила, что просила мужа не лететь в Иран. Но он сказал, что не может так поступить.

"Не заслужила такой смерти"

Бортпроводнице Катерине Статник было 28 лет. Девушка родом из Новой Каховки Херсонской области.

"Катюша наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую улыбающуюся милейшую и добрейшую девочку! Она не заслужила такую короткую жизнь и ужасную смерть. Покоя твоей душе, милая. Родителям и близким желаю сил и мужества", – написала на странице школы местная жительница Светлана Атаманская.

Катерина Статник (внизу)

Катерина Статник

Катерина Статник

В херсонских СМИ появилась информация о том, что Катерина якобы успела из самолета позвонить близким и сказать, что их обстреляли. Но родственники говорят, что это ложь.

"Это неправда. Катя никому не звонила из самолета. Мы списывались, когда она была на земле (в Тегеране), обсуждали праздники. Ничего подозрительного она не заметила. Это маме могла ничего говорить, чтобы не расстраивать, а мне, как сестре, она бы точно сказала. Уже сейчас, прокручивая все, вспоминаем, что были предчувствия. Мама всю ночь не спала. А Катя очень хотела быстрее вернуться домой", – сказала нам сестра Ольга.

Алексей Наумкин

Также в катастрофе погибли еще два пилота – Алексей Наумкин и Сергей Хоменко. А также25-летняя стюардесса Юлия Сологуб родом с Нововолынска. Знакомые сообщили, что уже утром ее родные заказали в местном монастыре заупокойную службу.

Юлия Сологуб

Также на борту были и две украинки-пассажирки – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

Среди пассажиров самолета МАУ были и иностранцы, среди них 63 канадца. Как выяснилось, это иранская диаспора – у них иранские фамилии, но они имеют гражданство Канады. Им дешевле было лететь через Украину, поэтому их оказалось так много на борту.

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