"Кто фашисты?" Журналист опубликовал показательное видео с Донбасса

Российский журналист Александр Тверской обнародовал видео обстрела со стороны оккупационных войск на Донбассе, датированное 2014 годом.

"Рекомендовано к просмотру контингенту, который вопит про "укрофашистов, бомбящих мирный Донбасс". 2014 год. Российские оккупанты обстреливают одновременно ВСУ и жилые районы востока Украины, которые они же сами и захватили", – подписал Тверской видео в Facebook.

Он пояснил, что это типичная тактика варваров.

"Типичная тактика этих варваров во всех их вероломных нападениях на чужие народы и страны. Так кто фашисты-то, болезные? Для Гааги", – резюмировал Тверской.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тверской посоветовал странам-соседям РФ быстрее избавляться от влияния Москвы, чтобы не стать очередным объектом агрессии Кремля.